■東京2025世界陸上競技選手権大会（14日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手男子100m決勝が行われ、ジャマイカの新星、O.セビル（24）が9秒77（＋0.3）で初の金メダルを手にした。男子100mのジャマイカ勢としては、15年世界陸上北京でU.ボルトが金メダルを獲得して以来、10年ぶりの頂点となった。世界陸上2大会連続4位のセビルが、決勝の大舞台で激走を見せた。スタートから飛び出すと、自己ベ