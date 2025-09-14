プレミアリーグ第4節で、ノッティンガム・フォレストを3-0と破ったアーセナル。ここまでブカヨ・サカ、カイ・ハフェルツ、ウィリアム・サリバと主力に負傷者が相次ぎ、主将のマルティン・ウーデゴーはこの試合でまたしても肩の負傷で途中交代してしまうという野戦病院状態だが、新加入選手の躍動のおかげで全体的な印象はポジティブなものとなっている。この試合では、5人の新加入選手たちがスタメンに名を連ねた。マルティン・ス