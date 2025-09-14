セリエA第3節でナポリはフィオレンティーナと対戦し、3-1の勝利を飾った。これで開幕から3連勝と今シーズンも強さを発揮している。そんなこの試合で話題を集めているのが、ナポリデビューを飾ったFWラスムス・ホイルンドだ。今夏マンチェスター・ユナイテッドからやってきた22歳のストライカーはスタメンに名を連ねると、1点リードで迎えた14分、スピナッツォーラのスルーパスに抜け出し見事ゴールを決めた。ユナイテッドでは苦戦