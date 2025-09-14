「大相撲秋場所・初日」（１４日、両国国技館）西十両３枚目の錦富士（伊勢ケ浜）が、千代翔馬（九重）をはたき込んで白星発進を決めた。同郷の青森出身で唯一の幕内だった東前頭１２枚目の尊富士（伊勢ケ浜）は、全休の見通しで来場所の十両転落が決定的。同県は幕内力士を１８８３年から輩出しており、自身と東十両１２枚目の宝富士（伊勢ケ浜）の成績次第で、偉大な歴史が途絶える可能性がある。錦富士は「どうしても頭