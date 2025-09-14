お笑いタレント・有吉弘行（51）が14日にパーソナリティーを務めるJFN「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜後8・00）に生出演し、タクシー運転手の判断に困惑したエピソードを語る場面があった。タクシーにリュックを忘れたという有吉。連絡したところ「渋谷の方を回っていますので、タイミングが合えばお渡しします」と言われたといい、急いで別のタクシーに乗り込んだという。しかし「浅草から渋谷に行ったんですけど