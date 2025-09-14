◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島６―８ヤクルト（１４日・マツダスタジアム）ヤクルトは終盤までもつれる接戦をものにした。ドラフト３位・荘司宏太投手が完璧な火消しで大逆転負けの危機を救った。５点リードの７回。４点を返され、なおも２死一、三塁の場面で登板。坂倉をフルカウントからの９球目、チェンジアップで二ゴロに仕留めた。２４ホールド目を挙げ、連続無失点も自己最長タイの１２試合まで伸ばした。「最後まで（無