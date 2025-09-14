¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥óÇëËÜ¶Ö°ì¡Ê84¡Ë¤¬¡¢14ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÍ­Æ¯Times¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦56¡Ë¤ËVTR½Ð±é¤·¡¢¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¶î¤±½Ð¤·»þÂå¡¢¶ËÅÙ¤Î¤¢¤¬¤ê¾É¤À¤Ã¤¿ÇëËÜ¡£ÂæËÜ¤ò·üÌ¿¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤â¡¢¶ÛÄ¥¤Î¤¿¤áËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢³«¤­Ä¾¤Ã¤Æ¥¢¥É¥ê¥Öµ»½Ñ¤òËá¤¤¤¿¤³¤È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸Î¡¦ºä¾åÆóÏº¤µ¤ó¤È¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥³¥ó¥È55¹æ¡×¤Ç¤â¡¢¥³¥ó¥È¤ÏÅ°Äì¤·¤¿¥¢¥É¥ê¥Ö¼çµÁ¡£¤ª¾Ð¤¤¤Ø¤Î¸þ¤­Êý¤Ï¡¢ÆþÇ°