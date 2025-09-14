ＤｅＮＡ９−７巨人（セ・リーグ＝１４日）――ＤｅＮＡが３連勝。四回、佐野、石上の適時打などで６点を奪って逆転し、六回に代打度会、蝦名の２者連続ソロ本塁打で加点した。巨人は投手陣が踏ん張れなかった。◇中日１−０阪神（セ・リーグ＝１４日）――中日が連敗を３でストップ。七回に石伊の適時打で挙げた１点を守り切った。大野は５季ぶりの２桁勝利。阪神は４安打と振るわず、才木を援護できなかった。◇ヤクルト８