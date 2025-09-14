■東京2025世界陸上2日目（14日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手男子100m決勝が行われ、静寂に包まれたスタートとなったが、前回のブダペスト大会で銀メダリストの第8レーン・L.テボゴ（22、ボツワナ）がフライング。VTRで確認されて、失格となり決勝の舞台で走ることができなかった。仕切り直し後、金メダルはジャマイカの新星O.セビル（24）。9秒77の自己ベストで世界陸上初の頂点に立っ