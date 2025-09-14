世界のトップアスリートが集う“東京2025世界陸上”。男子400m予選では中島佑気ジョセフ（23、富士通）が日本新記録となる44秒44を叩き出し、組2着で準決勝進出を決めた。日本記録更新は佐藤拳太郎（30、富士通）が44秒77をマークした23年の世界陸上ブダペスト大会以来2年ぶりで0秒33更新となった。【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手国立の大声援を力に変えた中島「会場と一体化して皆さんの力をもらいながら