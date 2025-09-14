物価や光熱費の高騰、それでも賃金は上がらない現状などによって、以前より生活が苦しく感じる人も多いのではないでしょうか。All About編集部が6月26〜27日に行った「毎月の支出額・内訳」に関するアンケートから、リアルな生活収支の実態を紹介します。自分の収支状況・内訳と照らし合わせるなど、生活の参考にしてみてください。33歳女性・世帯年収1000万円「食費が高い。もっと考えていかないと」今回は、愛知県豊田市に住む、