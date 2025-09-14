2026年春から放送予定の朝ドラ『風、薫る』のクランクイン報告会が9月14日、栃木県大田原市の大雄寺で行われた。ヒロインの１人、一ノ瀬りん役の見上愛さんが役衣装で取材に応じた。【写真】『風、薫る』の場面写真が公開された連続テレビ小説114作目となる『風、薫る』は、見上さんと上坂樹里さんのダブル主演。明治期、看護師という職業の確立に貢献した大関和さんと鈴木雅さんをモチーフにしたバディドラマ。見上さん演じる一ノ