◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)男子100メートルのO.セビル選手(ジャマイカ)が9秒77で金メダルを獲得しました。2位は9秒82でK.トンプソン選手(ジャマイカ)が入り、ジャマイカ勢のワンツーフィニッシュ。昨年のパリオリンピックチャンピオンで大会連覇を狙ったN.ライルズ選手(アメリカ)は9秒89で3位でした。ジャマイカの100ｍ金メダルは、世界記録保持者であるウサイン･ボルトさんが2015年の北京大会を制して以来10