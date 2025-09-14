◆世界陸上第２日（１４日、国立競技場）男子１００メートル決勝が行われ、セビルが自己新の９秒７７で優勝した。２位には９秒８２のトンプソンが入り、ジャマイカ勢がワンツーフィニッシュを果たした。同種目でジャマイカ選手が優勝するのは１５年北京大会のウサイン・ボルト以来、５大会ぶり。世界記録保持者のボルト氏はこの日、スタンドで観戦。母国選手のワンツーフィニッシュに跳びはね、関係者とハイタッチ。自身が持