◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ９―７巨人（１４日・横浜）３位のＤｅＮＡが２位の巨人に逆転勝ちし、ゲーム差なしに肉薄した。１―４の４回に打者１２人、６得点の猛攻。１死、オースティンが左越え二塁打で出塁し、ここから５連打だ。佐野、石上の適時打でじわじわと攻め立て、１死二、三塁から林が前進守備の遊撃・泉口の頭上を越える貴重な同点打。「腹を決めて打席に入った結果です」と執念の一打を振り返った。なお１