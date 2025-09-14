◆プロボクシング▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１２回戦井上尚弥―ムロジョン・アフマダリエフ（９月１４日、名古屋・ＩＧアリーナ）４団体統一スーパーバンタム級王者・井上尚弥＝大橋＝が防衛に成功した。来年５月に対戦が期待されているＷＢＣ、ＩＢＦ世界バンタム級王者中谷潤人＝Ｍ・Ｔ＝はリングサイドから生観戦。勝利インタビュー中に帰る中谷を見つけ