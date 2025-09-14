声優の花澤香菜が１４日に自身のＳＮＳを更新。離婚を発表した。自身のインスタグラムで「応援してくださっている皆様、関係者の皆様へ」のタイトルで、声優の小野賢章と連名でコメントを発表した。「この度私たち夫婦は、話し合いを重ねた結果、離婚しましたことを、ご報告致します」と公表。離婚に至った理由について、「生活リズムの違いから夫婦として過ごす時間の確保が難しくなり、すれ違いが続く中で、お互いを尊重し