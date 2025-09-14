14日、エルサレム旧市街の「嘆きの壁」を訪れたルビオ米国務長官（中央）とイスラエルのネタニヤフ首相（左）（共同）【エルサレム、ドーハ共同】ルビオ米国務長官は14日、イスラエルを訪問した。ネタニヤフ首相らとパレスチナ自治区ガザ情勢を協議し、イスラム組織ハマス拘束下の全人質解放に向けた連携を改めて確認。一方、イスラエル軍がハマス幹部を狙って空爆を実行したカタールでは14日、アラブ諸国の首脳会議に向けた準備