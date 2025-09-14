二宮和也さん（42）が13日、主演映画『８番出口』の大ヒット御礼舞台挨拶に登場。ファンへの思いを語りました。本作で二宮さんが演じたのは、無限にループする地下通路に閉じ込められた“迷う男”。そこでイベントでは、実際の二宮さんが、“迷う男”なのか、“迷わない男”なのかを検証する『2択チャレンジ』を行いました。■二宮「一時期、作品に出ることを隠される時代があったんです」“自身にとってファンは見守っていてくれ