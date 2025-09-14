【J2第29節】(みらスタ)山口 2-1(前半1-0)千葉<得点者>[山]河野孝汰(39分)、古川大悟(90分+6)[千]河野貴志(58分)<警告>[山]峰田祐哉(57分)主審:松澤慶和└劇的すぎて本人も頭を抱える!! J3降格圏・山口がラストプレー弾で約4か月ぶり勝利、敗れた千葉は自動昇格圏から転落