【J2第29節】(ソユスタ)秋田 3-2(前半3-1)愛媛<得点者>[秋]鈴木翔大(8分)、梶谷政仁(29分)、才藤龍治(45分+3)[愛]森山公弥(19分)、藤本佳希(58分)<警告>[秋]梶谷政仁(42分)[愛]吉田温紀(22分)、杉森考起(64分)、前田椋介(80分)主審:中井敏博