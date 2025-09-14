痛い逆転負けだ。セ４位の広島は１４日のヤクルト（神宮）に６―８で敗れ、連勝は３でストップ。３位・ＤｅＮＡが勝利したため、ＣＳ進出圏内に６ゲーム差と離された。５回に打線の２本の適時打で２点を先制したが、６回に先発・アドゥワ誠投手（２６）が二死から崩れて同点とされると、直後に右翼・秋山翔吾外野手（３７）がオスナの飛球を落球、その後不運なタイムリーも飛び出すなど計５失点。打線も７回に５連打で１点差に