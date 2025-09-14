◆世界陸上第２日（１４日、国立競技場）女子１００メートル決勝は、メリッサ・ジェファーソンウッデン（アメリカ）が大会新記録の１０秒６１で初優勝を果たした。１０秒６１は女子１００メートル史上歴代４位の好記録となった。同種目の２００８年北京五輪と１２年のロンドン五輪の金メダリストで、今季限りの引退を表明している３８歳のシェリーアン・フレーザープライス（ジャマイカ）は１１秒０３の６着だった。