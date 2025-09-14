女優の桜井日奈子(28)が14日に自身のインスタグラムを更新。プライベートでも仲がいい女優と過ごした1日を公開した。この日「『コヤブソニック2025』わかなと楽しんできました」とつづり、女優の葵わかなとともに音楽とお笑いの融合フェス「KOYABUSONIC2025」に参戦したことを報告した。「わかなも私も音楽フェス初めてで、行くまで2人ともドキドキしてたんですけど、すんごく楽しかったです！！凄かった」とし「アーテ