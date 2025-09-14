◇陸上世界選手権東京大会第2日男子10000メートル決勝（2025年9月14日国立競技場）男子1万メートル決勝が行われ、ジミー・グレシエ（28＝フランス）が28分55秒77で金メダルを獲得した。序盤から互いにけん制してペースが上がらず、鈴木芽吹（トヨタ自動車）や葛西潤（旭化成）が一時トップに立つなど、ラストのスプリント勝負となった。優勝タイム28分55秒77は、日本の高校記録である28分07秒39（2004年・佐藤悠基）よ