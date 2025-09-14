ニューストップ > スポーツニュース > 陸上男子100m決勝、ノア・ライルズは9秒89で3位 大会連覇ならず 世界陸上2025 ノア・ライルズ 陸上 世界陸上 スポーツニュース・トピックス スポニチアネックス 陸上男子100m決勝、ノア・ライルズは9秒89で3位 大会連覇ならず 2025年9月14日 22時25分 リンクをコピーする ◇陸上世界選手権東京大会第2日男子100メートル決勝（2025年9月14日国立競技場）男子100メートル決勝が行われ、23年ブタペスト大会3冠で昨年のパリ五輪金のノア・ライルズ（米国）は今季ベストの9秒89で3位に入ったものの、大会連覇はならなかった。スタート前には日本のアニメにちなんだポーズを決めるなど、“世界最速のオタク”は会場を沸かせた。決勝レースのスタート前には「ドラゴンボール」の主人公・孫悟空の 記事を読む 関連の最新ニュース 世界陸上2025 記事時間 09/14 22:33 陸上男子1万メートル「超伏兵」がアフリカ勢を撃破し金メダル 記事時間 09/14 11:45 女子マラソン、ゴール後日本勢の「ポカリ吹き出し事件」にネットほっこり 記事時間 09/14 11:03 倒れた小林香菜に肩を貸した理由 サリバン「全てのランナーを尊敬」 おすすめ記事 女子１００メートル障害、福部真子と中島ひとみが準決勝進出…パリ五輪代表の田中佑美は予選突破ならず 2025年9月14日 11時59分 【世界陸上】織田裕二、男子１００Ｍ予選前に緊張ＭＡＸ「楽しみというよりは怖い」「サニと言えど、予選を甘く見ちゃいけない」 2025年9月13日 20時47分 【世界陸上】予選敗退の田中佑美「タイムは全く満足できません」女子１００Ｍ障害 2025年9月14日 12時53分 【世界陸上】女子１００Ｍ障害の福部真子が準決勝進出 難病「菊池病」と闘い続けてつかんだ３度目の世界舞台 2025年9月14日 11時37分 【世界陸上】「アニメ好き」前回王者・ライルズが銅メダル 決勝はドラゴンボールの元気玉を披露…男子１００Ｍ 2025年9月14日 22時31分