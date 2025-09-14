◇セ・リーグDeNA9−7巨人（2025年9月14日横浜）DeNAは2位を争う巨人に9−7で勝ち、3連勝。勝率を5割に戻し、巨人とのゲーム差を0とした。3点を追う4回に5連打など打者12人の猛攻で一挙6点を奪い、6回にも2者連続本塁打で突き放した。2点差に迫られた9回1死一、三塁。代走・増田大へのけん制はセーフと判定された。これに三浦監督がリクエストし、リプレー検証の結果、判定が覆ってアウトになった。2死三塁とすると、最