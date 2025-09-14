「timelesz」菊池風磨（30）が14日放送の日本テレビ「GoldenSixTONES」（後9・00）にゲスト出演した。この日菊池は歌手の久保田利伸、女優の広瀬すずと共にゲストで登場。久保田はSixTONESのことを知っていると語り「ジェシーのおかげだけどね」とし、9年ほど前から交流があることを明かした。このやり取りを聞いていた菊池が「ジェシーって連絡先知らない人いるの？」と聞くと、京本は「いない。ゲストの（連絡先を）大体