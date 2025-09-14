陸上・世界選手権第２日（１４日・国立競技場）――男子走り高跳び予選では赤松諒一（西武プリンス）と瀬古優斗（ＦＡＡＳ）が２メートル２５で決勝に進出し、真野友博（九電工）は落選した。男子走り高跳びの瀬古は、２メートル１６の試技でスパイクが壊れるアクシデントに見舞われた。別のものに履き替えて臨み、２メートル２１は２回失敗。足になじんできた３回目で起死回生のクリアを見せると、波に乗って２メートル２５を