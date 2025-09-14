「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（１４日、ＩＧアリーナ）４団体統一王者の井上尚弥（３２）＝大橋＝がＷＢＡ暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝を３−０の判定で下し、防衛を果たした。２者が１１８−１１０、１者が１１７−１１０をつける圧勝だった。１２戦ぶりの判定決着となったが、ウズベキスタンの難敵を終始圧倒した内容に海外メディアも感嘆の声が上が