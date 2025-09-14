■東京2025世界陸上競技選手権大会（14日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手女子100m決勝が行われ、パリオリンピック™銅メダリストで、今季世界最高の10秒65の記録を持つ全米女王のM.ジェファーソン ウッデン（24、アメリカ）が再び今季世界最高の10秒61（+0.3）をマーク。23年世界陸上ブダペストでS.リチャードソン（25、アメリカ）がマークした10秒65の大会記録も更新し、初優勝を果た