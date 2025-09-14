（資料写真）１４日午後８時４０分ごろ、横浜市神奈川区子安通３丁目の生麦第３踏切（遮断機、警報機付き）で人身事故があった。神奈川署が原因を調べている。京急電鉄によると、京急川崎−神奈川新町間の上下線で一時運転を見合わせたが、同１０時２０分ごろに再開した。約９３００人に影響した。