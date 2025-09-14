タレントの有吉弘行が１４日、ＪＦＮ系ラジオ「ＳＵＮＤＡＹＮＩＧＨＴＤＲＥＡＭＥＲ」に出演。ＥＸＩＬＥ・ＡＴＳＵＳＨＩのモノマネ芸人が橋幸夫さんの通夜に参列したニュースに激高した。物議をかもしているのはモノマネ芸人のＲＹＯで、９日に営まれた橋さんの通夜にサングラスをかけたまま参列。本人だと勘違いした報道陣の取材に応じ「（橋さんとは）あいさつ程度で親交はない」と明かした。ＳＮＳに葬儀場を颯爽と