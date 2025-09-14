ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 有吉弘行 橋幸夫さん通夜出席のモノマネ芸人に激高「どうかしており… 橋幸夫 謝罪 葬式 サングラス 有吉弘行 清水アキラ 東スポWEB 有吉弘行 橋幸夫さん通夜出席のモノマネ芸人に激高「どうかしております」 2025年9月14日 22時5分 リンクをコピーする タレントの有吉弘行が１４日、ＪＦＮ系ラジオ「ＳＵＮＤＡＹＮＩＧＨＴＤＲＥＡＭＥＲ」に出演。ＥＸＩＬＥ・ＡＴＳＵＳＨＩのモノマネ芸人が橋幸夫さんの通夜に参列したニュースに激高した。物議をかもしているのはモノマネ芸人のＲＹＯで、９日に営まれた橋さんの通夜にサングラスをかけたまま参列。本人だと勘違いした報道陣の取材に応じ「（橋さんとは）あいさつ程度で親交はない」と明かした。ＳＮＳに葬儀場を颯爽と 記事を読む おすすめ記事 有吉弘行、ATSUSHIものまね芸人をバッサリ「何の関係もないのに…どうかしてますよね」 2025年9月14日 21時39分 出会った人から新キャラ創出 「ロバート秋山の街角メロメロさんぽ」14日にフジ系列で放送 2025年9月12日 14時6分 日向坂46金村美玖、“Wセンター”小坂菜緒との関係性明かす「EX大衆」表紙登場【独占カットあり】 2025年9月12日 17時0分 【高校野球】伝統校・静岡商の初戦は１４日に強打の御殿場西戦 ４強の壁を破って東海大会切符狙う 2025年9月8日 19時2分 【高校野球】篠山産「監督交代」乗り越え再出発1勝 長沢監督が不祥事で退任も「応援が励みに」 2025年9月14日 17時36分