阪神は、１４日の中日戦（甲子園）に０―１で零封負け。セリーグ全球団に勝ち越す?完全優勝?には、中日戦残り４戦で３勝が必須となった。チームは敗れたが、投手陣の力投が光った。８回に２番手で登板した工藤泰成投手（２３）は、中軸３人を剛速球でピシャリと抑えた。「３、４、５番だったので気を引き締めていきました」という右腕は、先頭の３番・上林を１４５キロのフォークで空振り三振。続く４番・細川もフルカウントか