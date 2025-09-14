現地9月14日、フランス・パリロンシャン競馬場で行われたプランスドランジュ賞（G3・芝2000m）に、日本のクロワデュノール（牡3・栗東・斉藤崇史）が北村友一騎手で参戦。横一線の追い比べの中、ラスト1ハロン付近から抜け出し、外から来たダリズとの追い比べをゴール前際どく凌いだ。勝ちタイムは2分11秒69。【動画】クロワデュノール秋初戦を制する…プランスドランジュ賞馬体を合わせて入線日本ダービー馬、クロワデュノー