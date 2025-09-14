過去に配信し反響があったものを再編成しています。山吹いろさん（@yamabuki___iro）による作品『8桁の使途不明金』第1話をごらんください。 絶対に巻き込まれたくないお金に関するトラブル。しかしどんなに避けていても、身近な家族間のトラブルは避けられないことも…。今回は、夫や義母と良好な関係を築くほぺ美さんが、親族間での金銭トラブルに巻き込まれたお話をご紹介します。 ©yamabuki___iro ©