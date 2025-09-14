◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島６―８ヤクルト（１４日・マツダスタジアム）広島は、ベテランの痛恨の適時失策で勝利を手放した。６回に２点リードから同点に追い付かれ、なおも２死一、二塁。右翼・秋山が、オスナの飛球をまさかの落球で勝ち越しを許した。６回は２死無走者から５失点で逆転を許した。打線も５点を追う７回、先頭・秋山から５連打４得点で１点差まで詰め寄ったが、及ばなかった。連勝は３でストップ。ヤクルトに３