◇陸上世界選手権東京大会第2日女子100メートル準決勝（2025年9月14日国立競技場）女子100メートル決勝が行われ、五輪、世界選手権で計13個の金メダルを誇るシェリーアン・フレイザープライス（38＝ジャマイカ）は11秒03で6位だった。名前をコールされると、スタンドからも大きな歓声が起きた。笑みを浮かべながら何度もうなずき、感極まったように胸元を何度も叩いた。レースではスタートからやや出遅れ。中盤以降