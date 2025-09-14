◇陸上世界選手権東京大会第2日女子100メートル決勝（2025年9月14日国立競技場）女子100メートル決勝が行われ、メリッサ・ジェファーソン・ウッデン（24＝米国）が10秒61の大会新記録で金メダルを獲得した。パリ五輪は銅メダルだったジェファーソン・ウッデンは約2時間前に行われた準決勝で3組を走り10秒73の全体トップで決勝に進出。決勝の舞台でも先頭でゴールに飛び込んだ。2位のクレイトン（ジャマイカ）は10秒7