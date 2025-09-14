フランス競馬のプランスドランジュ賞（Ｇ３・芝２０００メートル）が１４日、パリロンシャン競馬場で行われ、初めて海外に遠征した日本ダービー（ＧＩ）馬のクロワデュノール（牡＝おす＝３歳）が制した。１３日にアイルランド・レパーズタウン競馬場で開催されたアイリッシュチャンピオンＳ（ＧＩ・芝２０００メートル）には、日本馬のシンエンペラー（牡４歳）が参戦して６着に敗れた。優勝は地元のドラクロワ（牡３歳）。