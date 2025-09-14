NHK連続テレビ小説『アンパン』の第24週・第120話放送を前に、朝ドラ考察系YouTuber・トケル氏が「【あんぱん】朝ドラ ９月１２日金曜日のあらすじネタバレ 第２４週 第１２０話 感想考察 NHK ストーリー 伏線回収 結末最終回予想 アンパンマン」と題した動画で、ドラマの最新展開予想と自身の独自分析を公開した。 動画冒頭でトケル氏は「ついにたかしは、今のみんなが知っている見た目のアンパンマンを書き上げる