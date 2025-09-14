◆陸上世界選手権（14日、東京・国立競技場）世界最速を決める頂上決戦の男子100メートルは決勝が22時20分より行われる。準決勝は昨夏のパリ五輪金メダリストで前回ブダペスト大会では3冠に輝いたノア・ライルズ（米国）、今季の世界最高9秒75をマークしている同五輪銀メダリストのキシェーン・トンプソン（ジャマイカ）ら有力選手も順当に突破した。ライルズはウサイン・ボルト（ジャマイカ）以来となる2大会連続のスプリ