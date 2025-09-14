＜クローガー・クイーンシティ選手権最終日◇14日◇TPCリバーズ・ベンド（オハイオ州）◇6876ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが開幕した。日本時間午前9時35分にアウト、インともに第1組がコースへと飛び出していった。≪写真≫全英女王・山下美夢有のドライバー痕はこうなっていた！日本勢最上位はトータル14アンダー・3位タイにつける山下美夢有と岩井千怜。ともに米ツアー2勝目をかけて、山下が午後11時36分、