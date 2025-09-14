明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★★★★自分の気持ちに正直になれる日。わだかまりのあった友人と話し合う機会を作れば、すぐに仲直りができます。本心をはっきりと伝える事がカギです。B型の運勢……★★★★☆特別良くも悪くもない運気です。何事もなく一日がすぎるでしょう。知識欲は旺盛になっているので雑誌や本を読むと吸収がよいでしょ