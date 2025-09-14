俳優の伊藤沙莉さん（31）が13日、主演映画『風のマジム』の全国公開舞台挨拶に登場。共演したダチョウ倶楽部・肥後克広さん（62）の驚きの行動を明かしました。イベントで、撮影で印象に残ったエピソードを聞かれた伊藤さんは「1個だけ、本当にとっても感謝していることがあって」とコメント。撮影の舞台となったのは冬の沖縄。伊藤さんは沖縄について、“ぽかぽかして、すごく暖かい”イメージがあったそうですが「思いのほか寒