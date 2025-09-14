◇WEリーグ第6節三菱重工浦和5―0ちふれ埼玉（2025年9月14日浦和駒場）三菱重工浦和がちふれ埼玉に快勝し、勝ち点13で暫定首位に立った。DF後藤若葉、MF伊藤美紀が2得点ずつを挙げ、FW島田芽依がゴールラッシュを締めくくった。前節のマイナビ仙台戦で今季初黒星を喫していただけに、堀孝史監督は「今日の試合は入りからしっかりと戦ってくれた。ゴールを奪えたので非常に良かった」とリバウンドメンタリティーを称え