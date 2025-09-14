■東京2025世界陸上競技選手権大会 男子10000m決勝（14日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手男子10000m決勝が行われて、鈴木芽吹（24、トヨタ自動車）は29分33秒37の20位、葛西潤（24、旭化成）は29分41秒84の22位。優勝はJ.グレッシエ（28、フランス）が大混戦となった最後の50mで大逆転し、初の金メダルを獲得、4大会ぶり新王者が誕生した。前日13日の女子10000mでは廣中璃梨佳（24、JP日本郵