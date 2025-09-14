「ＤｅＮＡ９−７巨人」（１４日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡが２位・巨人との直線対決に先勝。両先発が早期降板した中、リリーフ勝負で逆転勝利を飾った。先発・藤浪が制球に苦しんで日本球界復帰後最短ＫＯとなった。１点リードの二回、リチャードに同点二塁打を浴び、浦田には勝ち越し打を許すなど１イニングで３１球を要して４失点。日本球界復帰後ワーストの失点を喫すると、ボール球先行の苦しい投球だった藤浪の降板を