◆世界陸上第２日（１４日、国立競技場）男子１万メートル決勝が行われ、日本勢は駒大出身の鈴木芽吹（２４）＝トヨタ自動車＝、創価大出身の葛西潤（２４）＝旭化成＝が出場した。最初の４００メートルが１分１４秒、１０００メートルが３分１５秒の超スローペースで始まった。１５００メートルを過ぎてバレガ（エチオピア）がペースアップしてレースが動いた。２０００メートル過ぎには鈴木と葛西の日本勢が先頭に立ち、会