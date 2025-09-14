◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神０―１中日（１４日・甲子園）阪神・藤川球児監督が、３者連続三振に斬った工藤に関して「まだまだ焦らないことですね。そんな簡単にスッスッといかないですから。慌てず、自分のやるべきことができたら、仕事をする。投げることのみに集中することですね。工藤も椎葉もね」と言及した。１点ビハインドの８回から登板した工藤は、最速１５９キロの直球で上林、細川、福永のクリーンアップを制圧した